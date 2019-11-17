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Новости. Общество
14:50, 17 Ноября 2019
фото: © Рixabay/raincarnation40

Дикие животные продолжают терроризировать жителей Карелии

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С начала октября в Минприроды республики поступило более 60 обращений с жалобами на появление волков, медведей, лиц и рысей в поселках, деревнях и селах Карелии.

Обеспокоенные граждане сообщают о снятии с цепей собак, исчезновении кошек, появлении следов на придомовой территории, порче садовых насаждений, рассказали в Минприроды.

"По каждому сообщению министерство связывается с охотинспектором, закрепленным за конкретным населенным пунктом, оперативно выясняется ситуация по численности диких животных на момент обращения, проводится обследование охотничьих угодий на наличие свежих следов, принимаются решения об отпугивании зверя, либо по регулированию численности особи в случае угрозы безопасности людей. Вопреки мнениям, распространенным в социальных сетях, далеко не в каждом случае животное отстреливается, чаще всего принимаются меры по отпугиванию зверя и организуются откормочные площадки вдали от населенного пункт, - уточнили в ведомстве.

С медведицей и медвежатами, бродившими по территорию дачного кооператива "Березовый затон" в Кондопожском районе, "разобрались" с помощью кормушки. После того как была сооружена кормушка, отводящая животных от домов, выходы медведицы к дачам прекратились.

А в Лоухском районе недалеко от поселка Амбарный, где волк разорвал собак, была организована охота. В результате волка убили.

"Минприроды напоминает, если вы стали свидетелем выхода хищников в населенные пункты, незамедлительно сообщите по телефону оперативного дежурного Минприроды РК +7(921) 457-13-18 или по телефону полиции 112. Министерство просит соблюдать правила поведения при встрече с хищниками", - сообщили в ведомстве.

Напомним, недавно депутат карельского парламента предложил пугать волков при помощи фейерверков и петард.

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