В Карелии депутат предложил пугать волков при помощи фейерверков и петард

Парламентарий Валерий Шоттуев обнаружил, что после новогодних праздников волки не появляются вблизи населенных пунктов; этот факт он связал с громом от салютов.

Шоттуев предложил отпугивать хищников при помощи пиротехники. Об этом депутат заявил на профильном комитете в карельском парламенте.

"Мы тут заметили такую тенденцию: после новогодних праздников волк не появляется, наверно, месяц, а то и два. Волки, как разведчики. Они же на лежке дневной высматривают: где, что, как пройти. Может, какие-то вот фейерверки устраивать для того, чтобы отпугнуть вот этих волков. Вот эти петарды новогодние", - заявил Валерий Шоттуев.

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