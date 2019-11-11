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Новости. Общество
10:36, 11 Ноября 2019
фото: pixabay.com / Wilda3

В Карелии депутат предложил пугать волков при помощи фейерверков и петард

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Парламентарий Валерий Шоттуев обнаружил, что после новогодних праздников волки не появляются вблизи населенных пунктов; этот факт он связал с громом от салютов.

Шоттуев предложил отпугивать хищников при помощи пиротехники. Об этом депутат заявил на профильном комитете в карельском парламенте.

"Мы тут заметили такую тенденцию: после новогодних праздников волк не появляется, наверно, месяц, а то и два. Волки, как разведчики. Они же на лежке дневной высматривают: где, что, как пройти. Может, какие-то вот фейерверки устраивать для того, чтобы отпугнуть вот этих волков. Вот эти петарды новогодние", - заявил Валерий Шоттуев.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-11-11 10:52:40
На западе начали запрещать все эти петарды, так как шума много который неблагоприятно воздействует как на домашних животных, так и на людей. А нам предлагают бороться с нашествием волков таким вот вредным способом.
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