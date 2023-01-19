Дикий лесной гость пожаловал в средневековый замок на Карельском перешейке (ВИДЕО)

Рыжая плутовка заглянула в кузницу замка, царящего над центром Выборга.

Камера видеонаблюдения зафиксировала лисицу, пришедшую в кузницу Выборгского замка. Видео было выложено в паблике «Интересный Выборг».

Лесной гостье не помешал тот факт, что замок расположен почти в центре города. Вероятно, она добралась до фортификационного сооружения по льду.

В комментариях жители выборжане переживают, не расправится ли зверь с замковым котом по имени Филимон.

Ранее очевидцы запечатлели рысь, забравшуюся на дерево в центре Пудожа в Карелии.