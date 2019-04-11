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Новости. Общество
17:40, 11 Апреля 2019
фото: © Александр Рюмин/ТАСС, архив

Директор фирмы Карелии оштрафован после приема на работу госслужащего

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Руководитель предприятия Карелии оштрафован за нарушение порядка приема на работу бывшего государственного служащего, сообщает республиканская прокуратура.

Проведенная проверка показала, что компания в нарушение требований законодательства направило уведомление о приеме на работу бывшего госслужащего лишь спустя месяц после заключения трудового договора.

Прокурор города возбудил дело об административном правонарушении в отношении генерального директора предприятия.

Мировой суд Сортавалы оштрафовал руководителя на 20 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

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