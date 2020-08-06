Директор фирмы в Карелии получил миллионный штраф за подкуп

В Сегеже руководитель фирмы признан виновным в коммерческом подкупе, сообщили в Следкоме Карелии.

Установлено, что мужчина передал представителю фирмы подкуп в размере 100 тысяч рублей, как первую часть из ранее оговоренной суммы – более 1 млн рублей.

Взамен фирма должна была выдать заключение о проведение капремонта кровли здания.

Правонарушителю назначили наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.



Ранее руководителя службы по охране окружающей среды в Карелии осудили за подкуп.