890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии сократилось число пенсионеров
06.08.2020 18:40
Жителя Карелии, задолжавшего дочери более 300 тысяч рублей, отправили в колонию
06.08.2020 17:40
В Карелии за месяц убили 9 человек, а изнасиловали – 5 3
Сегодня 07:40
Десятки бродячих псов выловили за месяц на улицах Петрозаводска
06.08.2020 18:00
Гулявший по лесу в Карелии ягодник умудрился совершить преступление 3
06.08.2020 16:26
Дополнительные средства выделены из бюджета на погашение ипотеки многодетных семей
06.08.2020 16:34

Директор фирмы в Карелии получил миллионный штраф за подкуп

Новости. Криминал
15:19, 07 Августа 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС, архив
Загрузка...

В Сегеже руководитель фирмы признан виновным в коммерческом подкупе, сообщили в Следкоме Карелии.

Установлено, что мужчина передал представителю фирмы подкуп  в размере 100 тысяч рублей, как первую часть из ранее оговоренной суммы – более 1 млн рублей.

Взамен фирма должна была выдать заключение о проведение капремонта кровли здания. 

Правонарушителю назначили наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

Ранее руководителя службы по охране окружающей среды в Карелии осудили за подкуп.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.08.2020, 16:09
Бросившимся под колеса авто в Петрозаводске оказался 14-летний подросток
01.08.2020, 13:55
Юлия Меньшова побывала в Карелии на месте съемок фильма "Любовь и голуби" спустя 38 лет (ФОТО)
03.08.2020, 16:38
В тихом центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
02.08.2020, 13:36
Молодой человек бросился под колеса авто в Петрозаводске (ВИДЕО)
31.07.2020, 15:42
Стало известно, чем не нравится пассажирам двухэтажный поезд "Карелия"
31.07.2020, 13:25
Два постояльца частного пансионата для пожилых людей в Петрозаводске скончались от коронавируса (СРОЧНО)

Аналитика

05.08.2020 16:14
Обществоведение
Затянувшееся дело 1
Дело молодого петрозаводчанина, которого избил мастер единоборств, спортсмен Джаваншир Кадашев, почти год расследовалось, а теперь рассматривается в суде по статье, которую в процессе переквалифицировали уже несколько раз.
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 6
05.08.2020 09:36
Приговор никому не понравился 5
04.08.2020 13:56
Где научат быть здоровыми
31.07.2020 15:36
"Власть разыгрывает позорный спектакль" 8
31.07.2020 13:58
Вся аналитика

Чтиво

03.08.2020 09:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Кому нужен Богдан 5
31.07.2020 21:46
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
27.07.2020 16:00
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»