Директор фирмы в Карелии получил штраф за невыплату зарплат на сумму свыше 1,6 млн рублей

Директор коммерческой организации не выплачивал зарплату 23 сотрудникам, сообщили в Следкоме Карелии.

В 2018 году директор организации не выплачивал заработную плату 23 сотрудникам, хотя имел возможность своевременно и в полном объеме производить необходимые выплаты.

Сумма невыплаченной заработной платы составила более 1,6 миллиона рублей.

В ходе расследования уголовного дела директор полностью признал свою вину. Учитывая, что он впервые совершил преступление, относящееся к категории преступлений небольшой тяжести, полностью возместил потерпевшим имущественный вред, уголовное дело было прекращено.

Мужчине назначили штраф на сумму 100 тысяч рублей.