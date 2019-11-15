16:10, 15 Ноября 2019
Директор фирмы в Карелии предстанет перед судом за невыплату зарплаты работникам
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Директор организации за невыплату зарплаты двум работникам предстанет перед судом, сообщили в прокуратуре Карелии.
По версии следствия, руководитель фирмы в 2018 году не выплачивал зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск двум работникам. Общая сумма задолженности по оплате труда превышает 33 тысячи рублей.
Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.
Ранее фирма задолжала работникам карьера в Карелии свыше полумиллиона рублей.
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