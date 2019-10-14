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Новости. Общество
15:28, 14 Октября 2019
фото: ©bashinform/Гульфия Акулова

Фирма задолжала работникам карьера в Карелии свыше полумиллиона рублей

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Компания "Евростройгрупп-Диабаз" просрочила выплату зарплаты на 23 дня, сообщили в прокуратуре Карелии.

В Кондопожском районе предприятие горнодобывающей отрасли не выплатило зарплату в размере 600 тысяч рублей 12 работникам. 

Кроме того, работодатель не выплатил работникам денежную компенсацию за задержку выплаты заработной платы.

Руководителя ООО "Евростройгрупп-Диабаз" внесено представление с требование о незамедлительном устранении выявленных нарушений закона и выплаты денежной компенсации за задержку выплаты заработной платы.

В результате прокурорского вмешательства, зарплата работникам предприятия выплачена в полном объеме. 

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Комментарии

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кир
2019-10-14 15:50:29
Столько неучтенного камня в природе. Пили сколько можешь и продавай кому хочешь. А тут с зарплатой мелочатся, жадюги.
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