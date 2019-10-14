Фирма задолжала работникам карьера в Карелии свыше полумиллиона рублей

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Компания "Евростройгрупп-Диабаз" просрочила выплату зарплаты на 23 дня, сообщили в прокуратуре Карелии.
В Кондопожском районе предприятие горнодобывающей отрасли не выплатило зарплату в размере 600 тысяч рублей 12 работникам.
Кроме того, работодатель не выплатил работникам денежную компенсацию за задержку выплаты заработной платы.
Руководителя ООО "Евростройгрупп-Диабаз" внесено представление с требование о незамедлительном устранении выявленных нарушений закона и выплаты денежной компенсации за задержку выплаты заработной платы.
В результате прокурорского вмешательства, зарплата работникам предприятия выплачена в полном объеме.
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