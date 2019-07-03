Директор фирмы в Петрозаводске попал под статью из-за нежелания платить работникам

Руководитель компании задолжал работникам свыше 240 тысяч рублей, сообщили в Следкоме Карелии.

В период с сентября 2017 года по май 2018 года руководитель общества с ограниченной ответственность не выплачивал заработную плату и иные установленные законом выплаты 8 сотрудникам данной организации, располагая необходимыми средствами.



Деньги директор расходовал иным образом в целях извлечения прибыли от коммерческой деятельности общества. Сумма невыплаченной заработной платы и иных установленных законом выплат составила более 244 тысяч рублей.



Обвиняемый полностью возместил работникам предприятия материальный ущерб. Следователь направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении руководителя компании с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.