Директор горного парка «Рускеала» в Карелии: К концу года число посетителей достигнет полумиллиона человек

Гендиректор парка Олег Бакум сообщил, что в прошлом году комплекс посетили более 400 тыс. туристов.

Руководство горного парка «Рускеала» прогнозирует, что по итогам сезона 2021 года число посетителей достигнет 500 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил гендиректор «Рускеалы» Олег Бакум.

«У нас в прошлом году на 30% по сравнению с 2019 годом было превышение по турпотоку. В этом году мы уже в августе нагнали результат прошлого года – это 450 тыс. гостей. Сейчас, конечно, поток поменьше, но, я думаю, что предыдущий результат будет перебит точно. Я думаю, что будет по итогам сезона полмиллиона или близко к этому», — сказал собеседник агентства.

В ближайших планах горного парка провести зимой выставку ледовых скульптур в подземной части карьера, если позволит погода. По словам Бакума, также ориентировочно с 1 ноября в «Рускеале» начнет работать ежедневная вечерняя подсветка скал.

В 2020 году «Рускеалу» посетили более 400 тыс. туристов. Для сравнения в другой достопримечательности Карелии — музее-заповеднике «Кижи» — в прошлом году побывали 130 тыс. человек, руководство связывает это со значительным снижением прошедших через остров теплоходов из-за пандемии коронавируса. Перед началом туристического сезона 2021 года в «Кижах» ожидали принять около 150 тыс. человек.