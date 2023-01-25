Директор госфилармонии Карелии Ирина Устинова уехала на работу в другой регион

Экс-руководитель Карельской госфилармонии Ирина Устинова назначена на пост гендиректора Новосибирской филармонии, сообщило министерство культуры Новосибирской области.

И.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков 1 февраля представил коллективу Новосибирской государственной филармонии нового руководителя. Учреждение возглавила Ирина Устинова, сообщили в Минкультуры Новосибирской области.

В числе задач нового руководителя обозначены сохранение и укрепление статуса Новосибирской филармонии как крупнейшего культурного учреждения страны.

«Мы гордимся достижениями выдающихся коллективов филармонии, которые выступают не только на лучших сценах страны и за рубежом, но и активно гастролируют по районам Новосибирской области. Звание культурной столицы Сибири мы по праву носим во многом благодаря заслугам Новосибирской филармонии. Важно сохранять статус и высочайший уровень проектов и программ», – подчеркнула заместитель Губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, приветствуя коллектив.

Ирина Устинова окончила Петрозаводскую государственную консерваторию имени А.К. Глазунова по специальности «Музыковедение» и Международный институт экономики и права по специальности «Менеджмент организации». Член Правления Союза концертных организаций России.

Неоднократно награждена ведомственными наградами. Более 25 лет работает в сфере культуры, в течение последних 12 лет возглавляла Карельскую государственную филармонию. Под руководством Ирины Устиновой Карельская филармония стала организатором значимых проектов, в числе которых Международные фестивали «Онего-Классик», Ruskeala Symphony и другие.

Ирина Устинова стала победителем конкурса на замещение вакантной должности генерального директора Новосибирской государственной филармонии, показав лучший результат по итогам прохождения тестирования и собеседования, а также представив концепцию развития учреждения.

Новосибирская государственная филармония сегодня является одной из ведущих концертных организаций России. Ключевым коллективом филармонии является Новосибирский академический симфонический оркестр. Наряду с Новосибирским академическим симфоническим оркестром в филармонии работают 19 коллективов. Помимо организации концертов своих коллективов, филармония занимается гастрольными проектами, а также является организатором ряда крупных фестивалей, ставших знаковыми для региона: среди них Международный Рождественский фестиваль искусств, Транссибирский Арт-Фестиваль, Sib Jazz Fest, Белый фестиваль и другие.

Ранее сообщалось, что глава Карелии Артур Парфенчиков вручил почетный знак за вклад в развитие республики директору филармонии Ирине Устиновой.