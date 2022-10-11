Директор «КарелКоммунЭнерго» «мстит» восстановившимся по суду работникам

Руководство топливоснабжающей организации Карелии недовольно тем, что некоторые уволенные сотрудники вернули себе работу решением суда.

Директор ресурсоснабжающего предприятия «КарелКоммунЭнерго» Александр Меньшиков мешает нормальной работе тех сотрудников, которые восстановились на работе по решению Петрозаводского городского суда. Об этом «Столице на Онего» рассказал ведущий юрисконсульт организации Александр Бороданов.

«На прошлой неделе нам объявили, что мы будем выполнять еще и дополнительную работу. Без любых доплат. И это тоже незаконно, — заявил юрист Бороданов. — По сути, мы своего добились, по суду на работе мы восстановлены. Но на самом деле, само по себе судебное решение, на наш взгляд, справедливость восстанавливает не до конца. Нужно создать условия, чтобы подобное не повторялось в будущем для других работников, чтобы не возникало желание оказывать давление на нас. Явно, что обида со стороны руководства есть. Это чувствуется».



Напомним, в июле директор Меньшиков предложил коллективу подписать дополнительные соглашения к трудовым договорам, согласно которым окладная часть зарплат снижается в пользу выплаты премий.



Часть работников отказалась подписывать эти документы, люди были уволены. Два человека сумели восстановиться по решению суда.



Подробности — в материале «Столицы на Онего».