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Директор карельской турфирмы обвиняется в присвоении почти 800 тысяч рублей клиентов

Новости. Общество
17:05, 30 Сентября 2021
фото: Pixabay

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В Петрозаводском городском суде рассматривается уголовное дело о присвоении 800 тысяч рублей директором турфирмы "Краски мира".

Судья петрозаводского горсуда Роман Парамонов завершает рассмотрение уголовного дела в отношении 49-летнего директора туристической фирмы «Краски мира» Зинаиды, обвиняемой в присвоении 800 тысяч рублей.

Следствие городской полиции обвиняет ее в мошенничестве в крупном размере и в присвоении чужого имущества. По версии следствия, женщина получила от шестерых клиентов за путевки почти 800 тысяч рублей, но свои обязательства перед ними не выполнила, и они не смогли отдохнуть на море за рубежом.

Одними из таких потерпевших являются супруги из Петрозаводска Надежда и Алексей. Как сообщила 36-летняя Надежда, интересы которой представляет адвокат Михаил Шогин, журналисту «Столице на Онего», осенью 2017 года она с мужем и 5-летней дочерью хотели отдохнуть в Турции. За путевку с 30 августа по 11 сентября заплатили 115 тысяч 540 рублей.

"Но тогда в Ростуризм и Роспотребнадзор издали предупреждение с рекомендацией не ездить в Турцию по причине появившегося там вируса «коксаки», - рассказала Надежда. - За две недели до запланированной поездки мы оставили в турфирме заявление о расторжении договора с просьбой возвратить нам деньги. Однако Зинаида не сделала этого до сих пор".

По полученной нами в суде информации, свою вину Зинаида не признала и «объяснила» произошедшее связанными с турбизнесом рисками, в частности, повышением курса валюты. При этом четверым из шести потерпевших деньги за несостоявшиеся поездки в теплые края она возвратила, вероятно, надеясь на смягчение приговора. Однако, как мы уже сказали, Надежда и еще одна семья своих «кровных» до сих пор не дождались.

Что касается турфирмы «Краски мира», то свою деятельность она прекратила.

Судебное следствие по делу уже завершилось. И на 18 октября, когда процесс должен продолжиться, запланированы прения сторон. После этого гособвинитель, старший помощник прокурора Петрозаводска Владимир Луценко заявит ходатайство о мере наказания для подсудимой. Затем последует приговор, о котором мы сообщим.

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