Директор колледжа на севере Карелии рискует попасть за решетку из-за фиктивного трудоустройства

В Сегеже утверждено обвинительное заключение в отношении экс-директора «Северного колледжа».

Прокурор Сегежского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летней местной жительницы, которая обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и в служебном подлоге.

Как было установлено, обвиняемая, будучи директором Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия «Северный колледж», распложенного в Сегеже, фиктивно трудоустроила в медвежьегорский филиал колледжа на должности заведующей по учебно-воспитательной работе и юрисконсульта двух граждан, фактически не выполнявших трудовые обязанности. «Работали» они в 2020–2021 годах.

При этом этим работникам начислялась заработная плата и другие выплаты. Всего такими действиями она причинила ущерб государству на сумму более 480 тысяч рублей.

Фигурантка дела рискует попасть за решетку — по одной статье ей грозит до 4 лет лишения свободы, по другой — до 2 лет.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело для рассмотрения по существу будет направлено в Сегежский городской суд.