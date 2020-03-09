Директор Костомукшского ГОКа: Григорий Воеводин был настоящим профессионалом своего дела

Гендиректор "Карельского окатыша", депутат Законодательного Собрания Карелии Максим Воробьев прокомментировать смерть журналиста Григория Воеводина.

Коллектив "Карельского окатыша" выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни главного редактора издания "64 параллель" Григория Воеводина, сообщается в паблике предприятия.

"Григорий был настоящим профессионалом своего дела, талантливым редактором и журналистом. Под его руководством появилось на свет издание "64 параллель", которое довольно быстро завоевало популярность у жителей города. Теперь оно будет выходить без него..... Запомню Григория как очень светлого, но в тоже время принципиального человека, который никогда не делал и не писал того, что противоречило его убеждениям. Приношу глубокие соболезнования семье и друзьям Григория. Светлая память", - отметил Максим Воробьев.

Прощание с Григорием Воеводиным состоится 10 марта в траурном зале Костомукши с 09.00 до 10.00. Прощание в Петрозаводске пройдет 11 марта на ул.Вольная с 9.00 до 10.00.

Напомним, 8 марта скоропостижно скончался редактор костомукшского сетевого издания "64 параллель онлайн" Григорий Воеводин, которому около двух недель назад исполнился 51 год.