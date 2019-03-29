Директор Национального музея Карелии рассказал в МВД о влиянии матерной ругани на полицейских

Директор Национального музея Карелии Михаил Гольденберг выступил перед сотрудниками республиканского МВД, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что встреча прошла в рамках единого дня государственно-правового информирования.

"В этот раз спикер рассказал собравшимся о ненормативной лексике и её влиянии на образ полицейского", - говорится в сообщении.

Гольденберг отметил, что не является сторонником полного запрещения нецензурных слов, однако нужно использовать их уместно. На встрече сотрудники органов внутренних дел узнали об истоках ненормативной лексики. Кроме того, были озвучены основные функции брани: оскорбительная и антистрессовая.

Директор музея попросил присутствующих поговорить на тему употребления ненормативной лексики со своими коллегами, а также напомнить им о том, что именно от них зависит имидж сотрудника полиции.