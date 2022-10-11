«Восемь юбочек надену…»: директор Нацмузея Карелии приглашает на дефиле

Экспозиция посвящена оригинальной коллекции юбок, сообщили в Нацмузее Карелии.
В Национальном музее республики открывается выставка «Восемь юбочек надену…», посвященная коллекции юбок в фондовом собрании.
Выставку открыл директор музея Михаил Гольденберг.
«Совсем скоро гостей ждет необычное дефиле», - говорится в сообщении пресс-службы учреждения.
В этнографическом собрании Национального музея республики хранится более 80 юбок, которые носили жительницы Олонецкой губернии во второй половине XIX – первой половине ХХ века.
Из них 30 представлены на выставке.
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