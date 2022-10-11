«Восемь юбочек надену…»: директор Нацмузея Карелии приглашает на дефиле

Экспозиция посвящена оригинальной коллекции юбок, сообщили в Нацмузее Карелии.

В Национальном музее республики открывается выставка «Восемь юбочек надену…», посвященная коллекции юбок в фондовом собрании.



Выставку открыл директор музея Михаил Гольденберг.



«Совсем скоро гостей ждет необычное дефиле», - говорится в сообщении пресс-службы учреждения.



В этнографическом собрании Национального музея республики хранится более 80 юбок, которые носили жительницы Олонецкой губернии во второй половине XIX – первой половине ХХ века.



Из них 30 представлены на выставке.