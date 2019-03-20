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Новости. Общество
13:02, 20 Марта 2019
фото: ru.freeimages.com

Директор предприятия в Карелии оштрафован за неподчинение конкурсному управляющему

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Директор предприятия оштрафован за воспрепятствование деятельности конкурсного управляющего, сообщили в прокуратуре Карелии.

При проведении прокурорской проверки было установлено, что Арбитражный суд Карелии в 2018 году в отношении общества с ограниченной ответственностью, осуществлявшего коммерческую деятельность в области лесозаготовки, введена процедура - наблюдение, а затем процедура конкурсного производства.

Временный управляющий трижды направлял директору общества требования о предоставлении учредительных документов, бухгалтерских балансов, перечней движимого и недвижимого имущества и иных документов в целях организации работы по взысканию дебиторской задолженности и формирования конкурсной массы должника.

Определением Арбитражного суда Республики Карелия в мае 2018 года удовлетворено заявление временного управляющего об обязании директора общества предоставить ряд необходимых документов. Однако решение суда также не было исполнено.

В связи с выявленными нарушениями прокурор Костомукши в отношении директора общества возбудил дело об административном правонарушении за незаконное воспрепятствование деятельности конкурсного управляющего, в том числе уклонение и отказ от передачи конкурсному управляющему сведений и документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей.

По результатам рассмотрения дела Арбитражный суд Карелии назначил виновному должностному лицу административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило.

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