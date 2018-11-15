Директор центра занятости в районе Карелии умер на рабочем месте

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Сотрудники Центра занятости в Сортавале нашли тело директора в кабинете, сообщили в Трудовой инспекции Карелии.
Государственная инспекция труда в Республике Карелия провела расследование несчастного случая со смертельным исходом.
31 октября в 8.00 сотрудники Сортавальского Центра занятости пришли на работу и застали директора в своем кабинете без признаков жизни.
Причиной несчастного случая явилось заболевание сердца, смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности.
Материалы расследования направлены в прокуратуру города Сортавала.
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