Директор центра занятости в районе Карелии умер на рабочем месте

Сотрудники Центра занятости в Сортавале нашли тело директора в кабинете, сообщили в Трудовой инспекции Карелии.

Государственная инспекция труда в Республике Карелия провела расследование несчастного случая со смертельным исходом.

31 октября в 8.00 сотрудники Сортавальского Центра занятости пришли на работу и застали директора в своем кабинете без признаков жизни.

Причиной несчастного случая явилось заболевание сердца, смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности.

Материалы расследования направлены в прокуратуру города Сортавала.