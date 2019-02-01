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Новости. Общество
12:33, 01 Февраля 2019
фото: © AP Photo/Vinciane Jacquet

Директор турагентства Петрозаводска, прокутившая деньги клиентов, ждет суда

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В Петрозаводске за совершенное мошенничество будут судить директора турагентства, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, с сентября 2017 года по май 2018 года учредитель, директор и одновременно главный бухгалтер турфирмы похитила 758 тысяч рублей, поступивших из банков для оплаты туристических путевок, а также от клиентов в качестве платы за оказание услуг по подбору, бронированию и оплате туристических продуктов.

Заключив договоры по оказанию туристических услуг, обвиняемая брала денежные средства за оплату туристических продуктов со своих клиентов, однако не оплачивала их. Деньги она расходовала по собственному усмотрению.

Граждане поняли, что их обманули, лишь тогда, когда не получили никаких документов из турфирмы (ваучеров для проживания в отеле, ваучеров на трансфер, авиабилетов, страховок), а сама директор перестала выходить с ними на связь.

Кроме того, обвиняемая подавала заявки в банки от имени своих клиентов для предоставления им кредитов на приобретение в ее турагентстве туристических путевок.

Полученными денежными средствами директор агентства оплачивала туры, которые были ранее забронированы ею для других туристов. В итоге, в связи с финансовыми трудностями, вернуть в банк деньги она не смогла.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

В ходе расследования дела обвиняемая частично возместила причиненный ущерб и выплатила потерпевшим в общей сложности 578 тысяч рублей.

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