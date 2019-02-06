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Новости. Общество
15:44, 06 Февраля 2019
фото: vk.com

Директор Управления автодорог Карелии назвал прекрасным примером ремонт моста жителями Суоеки

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Начальник Управления автодорог Карелии Виктор Россыпнов прокомментировал ситуацию, связанную с ремонтом моста через реку Тарасйоки в Суоярвском районе.

"Инициатива жителей Суоярвского района по восстановлению своими силами разрушенного моста, безусловно, заслуживает уважения. Это прекрасный пример проявления ответственности местных жителей и умения наладить взаимодействие с властью и бизнесом при решении актуальных, но не входящих в сферу государственного регулирования вопросов. Однако эта информация в ряде источников представлена в ином, негативном ключе и преподносится как неисполнение своих функций органами власти", - написал "ВКонтакте" Виктор Россыпнов.

Принципиально важно пояснить, что мост находится на лесной дороге, идущей от д. Суоеки в направлении Найстеньярви. Дорога и мост не находятся и никогда не находились на балансе республики, в связи с чем расходование бюджетных средств на содержание этого имущества невозможно, в противном случае оно будет являться нецелевым, отметил он.

Мост и дорога использовались и содержались долгие годы лесозаготовителями. В прошлом году арендатор лесного участка сообщил, что необходимость в восстановлении моста для целей лесозаготовок отсутствует.

"Однако, принимая во внимание просьбу местных жителей сохранить проезд по лесной дороге, Министерство природных ресурсов Карелии во взаимодействии с АО "Запкареллес" ходатайствовало о безвозмездном выделении леса для ремонта данного сооружения. Лесоматериалы местным жителям были выделены", - написал руководитель предприятия.

Добавлю также, что к поселкам Суоеки и Найстенярви ведут дороги регионального значения, содержащиеся за счёт республиканского бюджета. Говорить о том, что местные жители оказались "отрезаны" от внешнего мира, не приходится. Обязательства властей Карелии по обеспечению транспортной доступности этих населенных пунктов выполнены в полном объеме.

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