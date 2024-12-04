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Директор управляющих компаний в Петрозаводске вывел на свои счета более 5,4 млн рублей под видом хозяйственных нужд

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14:15, 05 Декабря 2024
фото: © Кадр из фильма «Волк с Уолл-Стрит»

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Мужчину задержали по месту жительства в Краснодарском крае.

Уроженец Карелии возглавлял ряд местных управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома. С 2012 по 2023 год он выводил на свои счета деньги под видом хозяйственных нужд. Ущерб составил более 5,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Мужчину задержали в Краснодарском крае по месту жительства. Он отрицает свою вину. Однако у следователей достаточно доказательств, которые передадут в суд для рассмотрения по существу.










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