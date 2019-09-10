Директор фирмы в Карелии оштрафован за поздний расчет с уволенными работниками

Прокуратура Петрозаводска провела проверку соблюдения законов в ООО "Энергоремонт" и выяснила, что на предприятии в течение года нарушались сроки выплат окончательного расчета при увольнении.

Так, с марта по июль выявлено более 30 фактов, когда в уволившиеся работники получили расчет по зарплате на общую сумму 473,6 тысячи рублей спустя одну-две недели после ухода.

Ранее руководитель "Энергоремонта" привлекался к административной ответственности за невыплату или неполную выплату зарплаты.

Прокурор Петрозаводска вынес постановление о возбуждении нового административного производства.

Мировой суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

К настоящему времени расчет при увольнении с работниками полностью произведен, начислена и выплачена денежная компенсация за нарушение сроков выплаты причитающихся сумм.