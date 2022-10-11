Директора хлебокомбината в Карелии оштрафовали за коррупционное нарушение

В Сортавале суд оштрафовал директора хлебокомбината, нарушившего антикоррупционное законодательство.

Сортавальская прокуратура в результате проверки обнаружила нарушение антикоррупционного законодательства в деятельности ООО «Сортавальский хлебокомбинат».

В июле 2022 года туда устроилась новая работница, ранее проходившая госслужбу в налоговой инспекции. Новый работодатель должен был сообщить об этом на прежнее место работы женщины в течение 10 дней, но сделал это лишь спустя 3 месяца.

Прокуратура возбудила дело об административной нарушении, дело было передано в мировой суд. Он признал гендиректора хлебокомбината виновным и назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей.

Постановление суда вступило в законную силу.