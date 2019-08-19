18:40, 19 Августа 2019
Директору фирмы в Петрозаводске грозит штраф за невыплату зарплаты сотрудникам
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Сумма невыплаченной заработной платы превысила 170 тысяч рублей, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, с октября 2018 года по июль 2019 года руководитель компании в Петрозавосдке не выплачивал зарплату 4 сотрудникам.
Сумма невыплаченной заработной платы превысила 170 тысяч рублей.
Учитывая, что подозреваемый впервые совершил преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, полностью возместил работникам предприятия материальный ущерб, следователем направлено в суд ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением штрафа.
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