Директору фирмы в Петрозаводске грозит штраф за невыплату зарплаты сотрудникам

Сумма невыплаченной заработной платы превысила 170 тысяч рублей, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, с октября 2018 года по июль 2019 года руководитель компании в Петрозавосдке не выплачивал зарплату 4 сотрудникам.



Сумма невыплаченной заработной платы превысила 170 тысяч рублей.

Учитывая, что подозреваемый впервые совершил преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, полностью возместил работникам предприятия материальный ущерб, следователем направлено в суд ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением штрафа.