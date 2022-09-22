Дизельное топливо в Карелии продолжает дорожать на фоне стабилизации цен на бензин

Стоимость дизельного топлива в Карелии за неделю снова выросла и достигла 57 рублей 63 копеек за литр.

Об этом сообщает Карелиястат.

Подорожание солярки произошло на фоне стабилизации цен на бензин, которые не растут с начала сентября.

АИ-92 сейчас стоит, в среднем, 48 рублей 19 копеек, АИ-95 — 51 рубль 55 копеек за литр.

Увеличилась цена только на бензин АИ-98. За неделю он подорожал на 1,1% — до 61 рубля 68 копеек.