Длинная очередь выстроилась на набережной Петрозаводска к купели на Крещение (ФОТО)

Около 200 человек пришли на набережную столицы Карелии для крещенских купаний.

В Петрозаводске проходят массовые крещенские купания. Обряд омовения традиционно организован городским казачьим обществом на Онежской набережной вблизи памятника Петру I.

Как сообщает с места событий журналист «Столицы на Онего», купания начались около 23.40 18 января. Перед металлорамками образовалась очередь в 60-70 человек. Запускают к купели по 10-15 человек. На месте работают полиция, МЧС, скорая.

Для участников купаний на набережной установил три теплые палатки для переодевания: две женские и одна мужская. Здесь же можно купить горячие безалкогольный напитки.

Как сообщалось ранее, купания продлятся до 3 часов ночи.