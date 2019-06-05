Для активизации работы в Карелии компания "Амкодор" получит льготы

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Белорусская компания, строящая новый завод на базе "ОТЗ" в Петрозаводске, может получить доступ к налоговым преференциям и промсубсидиям от российского правительства.
Минпромторг России одобрил заявки на семь специальных инвестиционных контрактов (СПИК) в автопроме и химии. В частности, доступ к промсубсидиям может получить "дочка" компании "Амкодор".
"Амкодор" выкупил производственный комплекс Онежского тракторного завода в Петрозаводске, ранее признанного банкротом, для реализации крупного инвестпроекта. На его базе "Амкодор-Онего" намерен освоить выпуск производства лесозаготовительной техники.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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