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Для карельских предпринимателей создан Фонд развития размером 100 млн рублей

Новости. Экономика
16:38, 01 Июня 2020
фото: © "Олония"
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Подать заявку на инвестирование может бизнес, который смог занять свою нишу, но не обладает достаточными ресурсами для дальнейшего развития.

Предприниматели могут получить финансовую помощь на развитие своего дела. Об этом заявило производственно-торговое объединение "Олония". 

В рамках инвестиционной программы "Олония" создает Фонд развития предприятий в Республике Карелия, который будет ориентирован на помощь малому и среднему бизнесу в обмен на долю в уставном капитале. Общий бюджет фонда составляет 100 миллионов рублей. Инвестиции смогут получить предприятия, которые сумели занять своё место на рынке, но не обладают достаточными финансовыми ресурсами. 

Для подачи заявки необходимо заполнить форму обратной связи, где нужно указать наименование компании и вид деятельности.

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