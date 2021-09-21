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Для клиентов АО «ПКС-Водоканал» и ООО «КРЦ» стала доступна видеоконсультация

Новости. Общество
12:11, 30 Сентября 2021
фото: © РКС

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«Российские коммунальные системы» в рамках стратегии по цифровизации своих предприятий запустили новый формат обслуживания клиентов – консультацию по видеосвязи.

Теперь на сайтах http://pks-vodokanal.ru/ и http://крц10.рф/ вы можете записаться на консультацию. На сайте АО «ПКС-Водоканал» для записи необходимо перейти в раздел «Физическим лицам» (или «Юридическим лицам»), а на сайте ООО «КРЦ» — в раздел «Частный клиент». Можно предварительно записаться на очный прием по адресу ул. Гоголя, д. 60, а можно воспользоваться сервисами Скайп или Вайбер, чтобы оперативно решить вопрос. Для того, чтобы попасть на прием, необходимо заполнить форму, указать желаемую дату консультации, описать суть вопроса и оставить контактные данные. После заполнения формы с вами свяжется специалист АО «ПКС-Водоканал» или ООО «КРЦ».

С помощью нового сервиса абоненты могут задать вопросы и получить разъяснения о начислениях, квитанциях, способах оплаты, а также задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения. Видеосвязь поможет избежать очередей в клиентских центрах, что особенно актуально в период пандемии.

«Мы стремимся, чтобы наши клиенты получали высококлассный сервис и мгновенный живой отклик на свои запросы, — комментирует коммерческий директор РКС Светлана Логинова — эта инициатива является частью стратегии по развитию цифровизации наших водоканалов. Онлайн-консультации выполняют сразу две функции — экономят время абонентов и решают возникшие у них проблемы и вопросы. А сэкономленное на посещение офиса время можно посвятить себе и своим близким».

Сервис «Видеоконсультация» запущен во всех городах работы «Российских коммунальных систем».

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