Для маломобильных жителей Петрозаводска будет ходить спецтроллейбус

В Петрозаводске маломобильные пассажиры могут выбрать на маршруте более удобный для посадки троллейбус, сообщили в администрации города.

У петрозаводчан появилась возможность заранее выбирать на городских маршрутах более удобный для посадки троллейбус. Для этого достаточно выбрать в мобильном приложении «Умный транспорт» значок «Инвалидная коляска», нажав на экране кнопку «i». По бортовому номеру машины пользователь может отследить движение троллейбуса с низкой посадкой.

На востребованность такой услуги, отмечают в ПМУП «Городской транспорт», граждане указывали в своих обращениях в администрацию Петрозаводска. Благодаря взаимодействию с разработчиками приложения «Умный транспорт» опция доступна уже сегодня.

В администрации отметили, что все новые троллейбусы, выходящие на рейсы, низкопольные и способны обеспечить посадку маломобильных пассажиров через средние двери. При необходимости водитель также может установить дополнительный трап.