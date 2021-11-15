«Для некоторых это слишком дорого»: глава Карелии пообещал льготы на подключение домов к природному газу

Власти Карелии с января 2022 года будут компенсировать малоимущим жителям республики расходы на подключение индивидуальных жилых домов к природному газу.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

Он напомнил, что подведение газа до границы земельного участка стало бесплатным, но владельцам придется заплатить за прокладку трубы по участку, работы внутри дома и газовое оборудование.

«Безусловно, для некоторых и это — слишком дорого. Поэтому будем помогать. Приняли решение жителям с низкими доходами компенсировать часть затрат. Льгота начнет действовать с января следующего года», — сообщил губернатор.