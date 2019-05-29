15:12, 29 Мая 2019
Для пенсионеров Карелии организуют трансфер в центральные клиники для проверки здоровья
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Власти Карелии организуют трансфер для пенсионеров из районов для проверки их здоровья в рамках национального проекта "Демография".
Жители Карелии старше 65 лет подлежат дополнительному диспансерному наблюдению и скринингу здоровья. Пенсионеров, проживающих в сельской местности, предполагается специально вывозить из районов в клиники для проведения медицинского осмотра.
Об этом на заседании правительства Карелии заявила министр соцзащиты республики Ольга Соколова, передают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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