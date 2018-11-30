Для работы в сложных условиях требуется обзавестись защищенным компьютером

Компьютерная техника используется сегодня практически во всех сферах человеческой деятельности.

При этом во многих случаях ее эксплуатируют в сложных условиях - при пониженных температурах, повышенной влажности, вибрации и т.д. В таких ситуациях не обойтись без защищенных компьютеров. Такие устройства специально предназначены для работы в сложных, и даже экстремальных условиях. Они устойчивы к влаге, пыли, температурам и даже механическим воздействиям. При этом в таких условиях эта техника способна работать без сбоев, что очень важно для многих сфер производства.

Покупая защищенные компьютеры, необходимо учитывать то, какие именно испытания им предстоит выдерживать. В зависимости от этого можно уже остановить свой выбор на технике с определенным стандартом защищенности. Стоит отметить, что очень часто к такому оборудованию относят компьютеры, которые могут работать с секретной информацией. Они максимально защищены от несанкционированного доступа, а также повреждения хранящихся на них данных. Такая техника активно используется не только в промышленной сфере для хранения различных разработок, но и государственными службами, которые обеспечивают сохранность конфиденциальных сведений.

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