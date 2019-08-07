Подписаться
Новости. Общество
15:40, 07 Августа 2019
фото: РИА Новости / Антон Денисов

Для жильцов аварийных домов Петрозаводска в августе купят первые 14 квартир

Загрузка...

Администрация Петрозаводска планирует в августе приобрести на вторичном рынке первые 14 квартир по новой программе расселения аварийного жилья на 2019-2025 годы.

Об этом сообщила начальник городского управления жилищного хозяйства Ольга Морозова.

По ее словам, жилье приобретается по заявлениям граждан, решивших не ждать строительства новых домов для расселения.

"Поскольку строительство дома это долгосрочный процесс, который мы не можем осуществить здесь и сейчас, то приобретение квартиры на вторичном рынке жилья, это наиболее быстрый способ переехать из аварийной квартиры в квартиру, которая отвечает все требованиям жилого помещения", - пояснила Морозова в интервью ГТРК "Карелия".

Подробнее о том, на каких условиях покупается жилье на вторичном рынке, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-08-07 15:51:42
"В случае выкупа власти выплачивают гражданам за их аварийные квартиры суммы наличными. Перед этим проводится рыночная оценка стоимости принадлежащей собственнику квартиры. Как правило, размер выплат оказывается гораздо меньше цен на жилье на вторичном рынке" -ВРАНЬЁ!!! Если правильно посчитать выкупную стоимость, а в неё должна входить и стоимость земли под домом, то выкупная стоимость не может быть ниже рыночных цен!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.08.2019, 21:20
ФОТО: Грудь Насти Каменских не поместилась в тесный купальник
03.08.2019, 10:04
Неизвестные запугивают водителей на трассе в Карелии
31.07.2019, 12:30
ФОТО: Журналист из Германии был шокирован состоянием и сервисом в аэропорту Петрозаводска
31.07.2019, 12:27
Синоптики рассказали, какую погоду ждать жителям Карелии в августе
05.08.2019, 20:49
СРОЧНО: Девлет Алиханов вышел на свободу
01.08.2019, 13:29
Очень странные дела Питкярантского района

Аналитика

06.08.2019 10:00
Капитал
"Кареллеспром" открывает "тайну" своего успеха
У холдинга вновь появился шанс на звание флагмана Карелии в лесозаготовительной отрасли.
Побег от токсичного актива 13
05.08.2019 11:00
"Открытие нового памятника – важное событие для Петрозаводска и всех горожан" 11
01.08.2019 16:49
5:0 в пользу новостроек
01.08.2019 16:48
Очень странные дела Питкярантского района 14
01.08.2019 13:29
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:34
Личное мнение
Аллее городов-побратимов отказано в статусе достопримечательного места 3
"Дерево дружбы" в Петрозаводске исключено из Списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
"Памятники в Сандармохе вырастают сами" 6
06.08.2019 13:20
"ТехРент" - в районах 3
31.07.2019 22:56
Почему одни территории преуспевают в привлечении инвестиций, а другие – отстают?
30.07.2019 14:47
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-ОНЕГО
Сегодня 14:31
все фото и видео

Опрос

Как вы отдыхаете холодным летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»