Для жильцов аварийных домов Петрозаводска в августе купят первые 14 квартир

Администрация Петрозаводска планирует в августе приобрести на вторичном рынке первые 14 квартир по новой программе расселения аварийного жилья на 2019-2025 годы.

Об этом сообщила начальник городского управления жилищного хозяйства Ольга Морозова.

По ее словам, жилье приобретается по заявлениям граждан, решивших не ждать строительства новых домов для расселения.

"Поскольку строительство дома это долгосрочный процесс, который мы не можем осуществить здесь и сейчас, то приобретение квартиры на вторичном рынке жилья, это наиболее быстрый способ переехать из аварийной квартиры в квартиру, которая отвечает все требованиям жилого помещения", - пояснила Морозова в интервью ГТРК "Карелия".

Подробнее о том, на каких условиях покупается жилье на вторичном рынке, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".