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«Для жителей Карелии ничего не изменится»: Парфенчиков прокомментировал отмену «указа о северах»

Новости. Экономика
06:40, 16 Ноября 2021
фото: © Заксобрание Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что все северные надбавки и льготы для жителей Карелии остаются в силе, несмотря на отмену президентского «указа о северах».

Артур Парфенчиков сообщил, что жителям Карелии не грозит отмена преференций, продиктованных жизнью в условиях северных территорий. Об этом глава региона заявил в соцсети.

«Все северные надбавки и льготы, положенные жителям районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, для Карелии остаются в силе!», — сказал он.

Парфенчиков пояснил, что изменения в документах, регламентирующих статус территорий Крайнего Севера, носят технический характер.

«Указ Президента страны, опубликованный на портале правовой информации, носит „технический“ характер. Он вступает в силу с января 2022 года и отменяет постановление Совета Министров СССР от 1983 года. За десятки лет в этот нормативно-правовой акт вносилось множество изменений, он требует юридической актуализации. Сейчас правительство России готовит новое постановление. Оно будет утверждено до конца этого года. Т.е. юридического промежутка между отменой старого документа и вступлением в силу нового — не будет», — рассказал Артур Парфенчиков.

Он заявил, что жители Карелии по-прежнему будут получать льготы, связанные с жизнью в северных условиях.

«Для жителей Карелии ничего не изменится. Все преференции, в том числе надбавки к заработной плате, количество дней отпуска, сроки выхода на пенсию остаются в силе», — заключил он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отменил указ бывшего лидера государства Бориса Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера. 

Согласно документу, с 1 января 2022 года признается утратившим силу принятый в 1993 году указ тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина «Об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям».

К районам Крайнего Севера причислены территории Беломорского, Калевальского, Кемского и Лоухского районов. В список местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, включены территории Кондопожского, Лахденпохского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского,  Сегежского,  Суоярвского  районов,  города Костомукша, Петрозаводск и Сортавала.

Указ о статусе Карелии как территории Крайнего Севера оказался неожиданностью для властей республики. Затем чиновники официально заявили, что территории Крайнего Севера сохранятся в Карелии.

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Комментарии

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2021-11-16 09:56:33
Надо больше ныть
кир
2021-11-16 09:21:16
Пофиг совсем.
David.
2021-11-16 09:20:57
Да куда уж хуже. Нищее некуда!
Изя
2021-11-16 09:11:00
Трындит и сам себе верит ))( :)
paramparam
2021-11-16 08:44:16
Так Костомукша приравненная стала, или останется относящейся?
Лана Текучева
2021-11-16 09:35:06
paramparam,

Костомукша - район Крайнего Севера в проекте Постановления, в ПРОЕКТЕ.
Гражданин
2021-11-16 10:31:22
Лана Текучева, УРА !
Вы прочитали постановление.
Изя
2021-11-16 09:11:36
paramparam, а то не знаете )))
paramparam
2021-11-16 09:48:43
Изя, ну, я-то знаю, я указы читал. А здесь в тексте своим текстом написано неверно.
Изя
2021-11-16 09:54:27
paramparam, ааааа ))))))
карел
2021-11-16 08:03:06
Вот не верю ему и все тут . Явно ПТЗ кинут .
Гражданин
2021-11-16 08:02:25
Я тоже помню слова ВВП: - "пока я президент, повышения пенсионного возраста не будет".
И еще. Стратегия развития Арктической зоны.
Пункт 24. Текст: - Основными направлениями реализации настоящей Стратегии и отдельных муниципальных образований Республики Карелия ....".
По мнению одного из комментаторов, это говорит о том, что в Арктическую зону попадут не все муниципальные образования нашей республики.
Да и фиг с ней - с зоной. Остальные районы главное не кинуть !
Роман Ромааан
2021-11-16 07:58:04
А сколько вчера было написано слов от местных комментаторов и всё напрасно....ээээх...)))
demari
2021-11-16 10:26:25
Роман Ромааан, точно , напрасно? Зуб даёшь? )))
Лана Текучева
2021-11-16 09:37:07
Роман Ромааан,

Блажен кто верует, счастливый Вы наш. :)
paramparam
2021-11-16 08:48:19
Роман Ромааан, не, не напрасно. Осадочек остался и общее впечатление. Указ есть, разъяснений нет, Пивненко не в курсе.
Изя
2021-11-16 10:04:03
paramparam, бабке пофиг все ))))
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