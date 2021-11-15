«Для жителей Карелии ничего не изменится»: Парфенчиков прокомментировал отмену «указа о северах»

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что все северные надбавки и льготы для жителей Карелии остаются в силе, несмотря на отмену президентского «указа о северах».

Артур Парфенчиков сообщил, что жителям Карелии не грозит отмена преференций, продиктованных жизнью в условиях северных территорий. Об этом глава региона заявил в соцсети.

«Все северные надбавки и льготы, положенные жителям районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, для Карелии остаются в силе!», — сказал он.

Парфенчиков пояснил, что изменения в документах, регламентирующих статус территорий Крайнего Севера, носят технический характер.

«Указ Президента страны, опубликованный на портале правовой информации, носит „технический“ характер. Он вступает в силу с января 2022 года и отменяет постановление Совета Министров СССР от 1983 года. За десятки лет в этот нормативно-правовой акт вносилось множество изменений, он требует юридической актуализации. Сейчас правительство России готовит новое постановление. Оно будет утверждено до конца этого года. Т.е. юридического промежутка между отменой старого документа и вступлением в силу нового — не будет», — рассказал Артур Парфенчиков.

Он заявил, что жители Карелии по-прежнему будут получать льготы, связанные с жизнью в северных условиях.

«Для жителей Карелии ничего не изменится. Все преференции, в том числе надбавки к заработной плате, количество дней отпуска, сроки выхода на пенсию остаются в силе», — заключил он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отменил указ бывшего лидера государства Бориса Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера.

Согласно документу, с 1 января 2022 года признается утратившим силу принятый в 1993 году указ тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина «Об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям».

К районам Крайнего Севера причислены территории Беломорского, Калевальского, Кемского и Лоухского районов. В список местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, включены территории Кондопожского, Лахденпохского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского, Сегежского, Суоярвского районов, города Костомукша, Петрозаводск и Сортавала.

Указ о статусе Карелии как территории Крайнего Севера оказался неожиданностью для властей республики. Затем чиновники официально заявили, что территории Крайнего Севера сохранятся в Карелии.