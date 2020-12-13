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Дмитриев, осужденный за педофилию в Карелии, получил франко-германскую правозащитную премию

Новости. Общество
11:35, 14 Декабря 2020
фото: © Валерий Поташов/"Столица на Онего"
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Исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев удостоен премии "За права человека и верховенство права".

Поисковик стал лауреатом премии, учрежденной Министерствами иностранных дел Франции и Германии. 65-летнего Юрия Дмитриева называют летописцем ГУЛАГа. В 1997 году экспедиция под его руководством обнаружила захоронение жертв сталинских репрессий в Сандармохе — самом большом расстрельном полигоне Карелии в 1937–1938 годах.

Премия "За права человека и верховенство права" вручается с 2016 года, в этот раз лауреатами также стали юристы, правозащитники, общественные деятели и активисты из Ливана, Египта, Южного Судана, Анголы, Китая, Словакии и других стран, пишет "Коммерсант".

Ранее конгресс США принял резолюцию в защиту осужденного за педофилию Дмитриева в Карелии. В Конгрессе считают Юрия Дмитриева жертвой "несправедливых разбирательств, связанных с политическими мотивами властей РФ", и призывают правительство США принять санкционные меры в отношении людей, причастных к этому нарушению прав человека

В ноябре этого года Дмитриев после трехлетнего следствия и судебного разбирательства по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ) рассчитывал освободиться, но 29 сентября суд увеличил срок строгого режима с 3,5 до 13 лет. Также Петрозаводский городской суд в третий раз за четыре года начал пересмотр дела историка по другим статьям.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-12-14 13:12:31
Парни, критик/кир. Может вы уже поженитесь? Всё равно друг с другом только и общаетесь.
Совет да любовь!
кир
2020-12-14 13:43:18
Leopol'd, тупой, ещё тупее. На что тратишь отпущенные тебе часы жизни? Мнишь себя великим либералом. Пустое дельце.
Leopol'd
2020-12-14 14:04:02
кир, ты опять всё напутал!
Брачующихся по разному называют, но тупой и ещё тупее - это находка! Поздравляю ещё раз!
театральный критик
2020-12-14 11:53:05
Подкинули деньжат перед этапом. Будет на что беломорканал в тюремной лавке покупать предстоящие минимум 10 лет. Так называемый летописец гулага с удовольствием издавал ночами журнал здоровья с цветными фотографиями. Но не жертв кровавого режима.
кир
2020-12-14 11:40:21
Всё правильно сделано. Забеспокоились псы.
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