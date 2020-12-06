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Конгресс США принял резолюцию в защиту осужденного за педофилию Дмитриева в Карелии

Новости. Общество
06:40, 07 Декабря 2020
фото: © Столица на Онего
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Конгресс США утвердил резолюцию, осуждающую практику тюремного заключения по политическим мотивам в России.

Власти США отреагировали на приговор по уголовному делу исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева. В Конгрессе считают Юрия Дмитриева жертвой "несправедливых разбирательств, связанных с политическими мотивами властей РФ", и призывают правительство США принять санкционные меры в отношении людей, причастных к этому нарушению прав человека, пишет Nation News.

Авторы резолюции пришли к таким выводам на основании данные правозащитных центров, аффилированных с правительством США. При этом факты нарушения ими российского законодательства в тексте резолюции или опускаются, или рассматриваются как подделка.

"Притянуть к делу Дмитриева политику попытались с самого начала: по мнению правозащитников, власть России не хочет знать правду о чудовищных масштабах сталинских репрессий, и признавать вину перед потомками жертв, поэтому намеренно "замазала в грязи" и посадила в тюрьму человека, который этой темой занимался", - пишет Nation News.

Ранее в Европейской комиссии не исключили, что разрабатываемый в ЕС новый санкционный режим за нарушение прав человека в мире может быть применен в связи с делом историка Юрия Дмитриева.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки его обнаженной приемной дочери, содержавшиеся в домашнем компьютере исследователя репрессий. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил голые фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире Дмитриева были обнаружены части охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. 

22 июля 2019 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по  выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска. В свою очередь, сам Дмитриев направил кассационную жалобу на решение Верховного суда Карелии, но ее дважды отказались принять из-за недочетов в оформлении.

Новый процесс по делу Дмитриева ведет судья Екатерина Хомякова, для защиты Дмитриева в столицу Карелии приехал адвокат Виктор Ануфриев, который не смог в конце сентября участвовать в заседании Верховного суда республики. Правда, уже на первом заседании судья Хомякова объявила перерыв до 17 декабря. 

Городской суд Петрозаводска продлил 24 ноября срок содержания под стражей Юрия Дмитриева на три месяца. Исследователь сталинских репрессий, обвиняемый в детской порнографии, останется под стражей до 27 февраля 2021 года.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Врунов
2020-12-07 09:41:02
Жизни педофилов важны
Off
2020-12-07 09:19:52
Правильно . Санкции всем причастным! Пусть тратят свои тридцать Серебренников в России.
Бритва
2020-12-07 09:16:20
а вот и хозяева-заказчики засветились
Гость
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