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Новости. Общество
17:40, 21 Августа 2018

Дмитриева оставили под арестом до 26 октября

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Городской суд Петрозаводска продлил на два месяца аресты главы "Мемориала" в Карелии Юрия Дмитриева.

Об этом рассказал журналистам его защитник Виктор Ануфриев.

"Суд продлил арест до 26 октября", - сказал адвокат.

Сам он просил суд избрать для Дмитриева домашний арест.

В апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд приговорил его к 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени Дмитриеву необходимо было три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН.

В июне Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр в городской суд Петрозаводска в новом составе. Его рассмотрение начнется 18 сентября.

В июне в отношении Дмитриева было возбуждено новое уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". По версии следствия, в период с 2012 года по 2016 год Дмитриев в Петрозаводске совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Петрозаводский городской суд арестовал правозащитника на два месяца.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-08-21 17:59:41
Не с участием, а в отношении приемной дочери.
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