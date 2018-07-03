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Новости. Общество
13:42, 03 Июля 2018

Дмитриеву предъявили обвинение в сексуальном насилии над приемной дочерью

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Главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву предъявили обвинение в сексуальном насилии над приемной несовершеннолетней дочерью.

Собеседник агентства "Интерафкс" уточнил, что обвинение предъявлено по ч. 4 п. "б" ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Дмитриева задержали в Карелии 27 июня. На следующий день стало известно, что на него завели новое уголовное дело. Петрозаводский городской суд арестовал историка на два месяца.

 

По версии следствия, с 2012 года по 2016 год Дмитриев "совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери".

Дмитриев был арестован по делу о детской порнографии в декабре 2016 года, а в январе 2018 года отпущен под подписку о невыезде. Виновным он себя не признал. Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс.

В апреле 2018 года судья Петрозаводского городского суда Марина Носова оправдала его по двум из трех статей, признав виновным лишь в незаконном хранении основных частей оружия. С учетом проведенного под арестом срока ему было назначено наказание в виде ограничения свободы на 3 месяца. В июне Верховный суд Карелии направил уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
nae
2018-07-03 13:49:22
А какая доказательная база у этого обвинения? Или в нынешнее время доказательство не нужно, достаточно только подозрений и высокой степени вероятности?
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