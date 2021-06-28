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Дмитрий Фабрикантов рассказал о «карельской нефти», которая дает экономике республики огромные преимущества

Новости. Общество
11:45, 29 Июня 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал Дмитрий Фабрикантов — первопроходец камнеобрабатывающей отрасли Карелии, известный предприниматель, лидер регионального отделения Партии РОСТА.

Дмитрий Фабрикантов прошел путь от рабочего-забойщика до собственника и директора крупнейшей в Карелии камнеобрабатывающей компании. Сейчас он владеет предприятием «Петрагранит», которое ведет добычу в том самом карьере в местечке Другая Река, где когда-то начинал Дмитрий — бурил, колол и пассировал камень.

Вместе с его бизнесом в Карелии росла и развивалась отрасль, которая по объему продукции и задействованной в ней рабочей силе скоро обгонит лесную. Добыча и обработка камня, — одно из самых перспективных направлений экономики Карелии. 

В этом смысле недавно построенный компанией Дмитрия Фабрикантова технопарк с инвестициями более 700 миллионов рублей стал прорывом не только для камнеобработки, но и для всего производства в регионе.

«Есть нефть, а есть карельская нефть. Так называют наш гранит, габбро-диабаз. И то, что в нашей республике располагается львиная доля всех российских месторождений этого замечательного по своим свойствам камня, дает экономике Карелии огромные преимущества», — считает Дмитрий Фабрикантов.

Карельский гранит знаменит на весь мир. Например, плитами из камня, который добыли и произвели в компании Дмитрия Фабрикантова, в Москве вымощены тротуары Нового Арбата. Ну, а для самого предпринимателя — это дело, которому он посвятил всю жизнь.

Интервью с Дмитрием Фабрикантовым читайте здесь.

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Комментарии

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В общем, вы как хотите, но на следующих выборах я обязательно проголосую за Терешкову. Кто, если не она?
Вася
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После выборов скажут проживете на макарешках и сахарном песке, в войну хуже было
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