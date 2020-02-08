Дмитрий Медведев оставил рыбакам из Карелии неприятный "подарок"

Новые правила любительского рыболовства вынуждают многих жителей Карелии заниматься браконьерством.

Тысячи карельских рыбаков с Нового года рискуют оказаться в положении браконьеров, если не станут соблюдать "Правила учета сетных орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов и ведения реестра сетных орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов" и "Правила обязательной поштучной маркировки сетных орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов. Эти правила были утверждены постановлением бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева в конце ноября прошлого года и вступили в действие с 1 января.

Но обязательная регистрация и маркировка сетей только усугубляют абсурд федеральных требований к любительскому рыболовству, которые установили в прошлом году суточные нормы вылова рыбы по всей стране и, тем самым, возложили ответственность на рыбаков-любителей за большие уловы. Какой житель карельского села, где испокон веков ловили рыбу сетями, согласится указывать свое имя на "орудиях добычи водных биологических ресурсов", находясь постоянно под угрозой того, что рыбы в сеть попадет чуть больше установленной федеральными властями нормы, и за "перелов" придется заплатить немалый штраф?

Читайте подробнее в статье "Как федеральный центр занимается в Карелии бреднями".