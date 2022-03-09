Дмитрий Медведев передал привет «Макдоналдсу»

Заместитель секретаря Совета безопасности считает, что в России сами умеют производить котлеты и булки.

Экс-президент России Дмитрий Медведев, занимающий сейчас пост заместителя секретаря Совета безопасности страны, прокомментировал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» «великий исход иностранных компаний с российского рынка». По признанию Медведева, ему их искренне жаль, потому что они теряют успешный бизнес, который приносил им немалый доход.

Отдельный привет высокопоставленный федеральный чиновник передал компании «Макдоналдс», которая решила приостановить работу всех своих ресторанов быстрого питания.

«Какими бы ни были причины исхода, иностранные компании должны понимать, что вернуться на наш рынок будет непросто. Пример – 2014 год, когда усилиями Запада тоже была устроена паника на пустом месте и введены санкции. Однако за прошедшее время нашей стране, ответив на эти действия симметричными ограничениями, удалось обеспечить продовольственную безопасность, решить целый ряд вопросов в сфере импортозамещения. Справимся и сейчас. Ведь котлеты и булки, причём отличного качества, мы производить и сами умеем. Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями», – написал Медведев.