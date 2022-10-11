По требованию генпрокуратуры страницу председателя Союза журналистов Карелии Георгия Чентемирова «ВКонтакте» заблокировали.

Аккаунт председателя Союза журналистов Карелии Георгия Чентемирова «ВКонтакте» стал недоступен с 21 октября.

«Этот материал заблокирован на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 27-31-2022/Ид14951-22 от 21.10.2022», - написано на странице Георгия Чентемирова «ВКонтакте».

С момента блокировки аккаунта ни сам Георгий Чентемиров, ни другие пользователи не могут размещать на его странице какую-либо информацию.

Ранее сообщалось, что руководитель Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров, против которого была развязана информационная кампания по дискредитации, уехал из России.