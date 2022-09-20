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Председатель Союза журналистов Карелии покинул Россию вместе с семьей

Новости. Общество
09:01, 04 Октября 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Руководитель Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров, против которого была развязана информационная кампания по дискредитации, уехал из России.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

«Моя семья вынуждена была уехать из России. Этому предшествовала травля, о которой вы знаете, а последним толчком стала объявленная Владимиром Путиным мобилизация», — написал Чентемиров.

Как сообщалось ранее, в сентябре председатель Союза заявил о развязанной против него информационной кампании.  Она началась с публикации в интернет-издании «Новый взгляд», которую затем разместили несколько пабликов в социальной сети.  

В публикациях председателя Союза журналистов упрекают в том, что он «не написал ни одной светлой повести о регионе, не создал ни одного патриотичного или просто воодушевляющего контента, а посвятил свое творчество, так сказать, критике власти региона и страны».

Кроме того, ему в вину ставят «оскорбительные тексты о президенте, критику результатов СВО и подобострастные посты про осуждённых оппозиционеров», а также сотрудничество с иностранными СМИ.

После этих публикаций Союз журналистов Карелии опубликовал открытое обращение в поддержку свеого председателя. 

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