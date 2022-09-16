Председатель Союза журналистов Карелии ответил на обвинения в отсутствии патриотизма

Руководитель Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров назвал «информационной кампанией» серию публикаций в СМИ и социальных сетях, где его обвинили в «чернухе» и отсутствии патриотизма.

Об этом Чентемиров написал на своей странице Вконтакте.

Он ответил на публикацию в интернет-издании «Новый взгляд», которую затем разместили несколько пабликов в социальной сети.

Председателя Союза журналистов упрекают в том, что он «не написал ни одной светлой повести о регионе, не создал ни одного патриотичного или просто воодушевляющего контента, а посвятил свое творчество, так сказать, критике власти региона и страны».

Кроме того, ему в вину ставят «оскорбительные тексты о президенте, критику результатов СВО и подобострастные посты про осуждённых оппозиционеров», а также сотрудничество с иностранными СМИ.

«Прошло два дня с начала информационной кампании против моей скромной персоны. Волну, кхм, критики в мой адрес подняло никому не известное федеральное издание, которое „функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития России“. Так у них, по крайней мере, на сайте написано. Далее сразу десять карельских пабликов опубликовали эту же статью в измененном варианте, причем сделали это с интервалом в несколько минут. Совпадение?», — написал Чентемиров.

По его мнению, в размещении таких публикаций заинтересованы органы власти.

Он также поблагодарил всех, кто высказал ему слова поддержки.