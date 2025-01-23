В Карелии создадут маршрут для патриотического воспитания молодежи

В Карелии создадут молодежный патриотический маршрут «Воинская слава республики».

В Карелии в 2025 году будет разработан новый патриотический туристический маршрут «Воинская слава Карелии», предназначенный для молодежи. Об этом ТАСС сообщил начальник республиканского управления по молодежной политике Алексей Бутенко.

В рамках проекта планируется организовать 18 автобусных туров по мемориалам, братским могилам и другим памятным местам региона, связанным с воинской славой.

Как сообщается, разработка маршрута будет осуществляться с привлечением студентов, обучающихся по направлению «Туризм» в ПетрГУ, в рамках программы «Обучение служением», а также поисковых отрядов и некоммерческих организаций, которые реализуют патриотические проекты в регионе.

Презентация маршрута «Воинская слава Карелии» запланирована в рамках молодежного форума «Берег».

Отдельно подчеркивается, что реализация данного проекта стала возможной благодаря победе республики во всероссийском конкурсе «Регион для молодых», что позволило привлечь в регион более 108 млн рублей на развитие молодежных инициатив. Всего в 2025 году в Карелии планируется реализовать 20 проектов и мероприятий, направленных на поддержку молодежи.