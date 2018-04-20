Дмитрий Медведев провёл совещание о создании в России цифрового электросетевого комплекса

Дмитрий Медведев провёл совещание о создании в России до конца 2030 года цифровой сети.

Дмитрий Медведев провёл совещание о создании в России до конца 2030 года цифровой сети на основе оборудования и технологий отечественного производства во исполнение поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина о переводе электроэнергетики страны на цифровой режим работы.

В целях реализации этой инициативы предусмотрено создание совместных предприятий "Ростех" – "Россети" для развития в России необходимых условий для построения "интеллектуального" электросетевого комплекса.

Дмитрий Медведев дал поручение профильным министерствам и ведомствам совместно с заинтересованными сторонами проработать форму и объёмы инвестирования ГК "Ростех" в ПАО "Россети" для реализации данного проекта.