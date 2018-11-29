Дмитрий Шепелев нашел замену Фриске

Скандально известный телеведущий вывел в свет любовницу Екатерину Тулупову.

Дмитрия Шепелева с Екатериной Тулуповой и их пятилетними детьми Платоном (которого подарила шоумену ныне покойная певица Жанна Фриске) и Ладой (дочерью дизайнера от предыдущих отношений) ушлые папарацци приметили в Пушкинском музее, пишет "Дни.ру".

В близком окружении говорят, что влюбленные совершенно счастливы, но скреплять свои отношения печатью брака не спешат. Летом пара вместе с детьми отдыхала в Италии на съемной вилле и много гуляла.