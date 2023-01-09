Дневная электричка стала курсировать на севере Карелии, где идет реконструкция моста

Дополнительный поезд связал Сегежу с Надвоицами до апреля, сообщили в Минтрансе Карелии.

С 9 января запущена электричка между Сегежей и Надвоицами. Перевозки по данному маршруту будут выполняться по 30 апреля 2023 года по следующему расписанию в ежедневном графике движения:

- Сегежа — Надвоицы, отправление в 13:00, прибытие в 13:17;

- Надвоицы — Сегежа, отправление в 14:07, прибытие в 14:24.

Маршрутом движения как прямом, так и в обратном направлении предусмотрена остановка на станции Май-Губа.

В Минтрансе Карелии напомнили, что ведомство проведет мониторинг пассажиропотока, по результатам которого будет принято решение о целесообразности дальнейшего курсирования дневных поездов.

Напомним, с 24 сентября прошлого года на реконструкцию закрылся майгубский мост, располагающийся на 22 км автомобильной дороги «Кола». Устройство объездного моста и объездной дороги для обеспечения проезда автотранспорта на период производства работ не предусмотрено в связи с отсутствием возможности выполнения таких работ. Минтранс Карелии сообщил о договоренности с ОАО «РЖД» о запуске электричек между Сегежей и Надвоицами.